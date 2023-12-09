İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı yıkım planı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ın zayıf karnına saldıracak. Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci ile ataklar sağdan şekillenecek. Sebastian Szymanski de bu ikiliye destek verecek. Fenerbahçe'nin bir diğer hedefi de erken gol.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı yıkım planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2023 12:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin planını oyuncularının adeta beynine kazıdı.

Takımını sahaya mutlak 3 puan parolasıyla sürecek olan İsmail Kartal, Beşiktaş'ın zaaflarından yararlanmak istiyor. İsmail Kartal'ın derbi planında 3 maddenin öne çıktığı öğrenildi.

SÜREKLİ CEZA SAHASINA!

İşte İsmail Kartal'ın imha planı:

1-İsmail Kartal Beşiktaş'ın zayıf karnını sol tarafı olarak belirledi. Fenerbahçe bu bölgeden sağ bek Bright Osayi-Samuel ve sağ açık İrfan Can Kahveci ile yapacağı hücumlarla gol bulmaya çalışacak.

2-Agresif başlaması beklenen Beşiktaş'a aynı şekilde karşılık verilecek. Erken bir golle psikolojik üstünlük ele geçirilmeye çalışılacak.

3-Savunma merkesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın üstüne gidilecek. Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski sürekli ceza sahası içinde olacak.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery