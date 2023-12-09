İsmail Kartal'ın Beşiktaş'ı yıkım planı

Teknik Direktörü İsmail Kartal,oyuncularının adeta beynine kazıdı.Takımını sahaya mutlak 3 puan parolasıyla sürecek olan İsmail Kartal, Beşiktaş'ın zaaflarından yararlanmak istiyor. İsmail Kartal'ın derbi planında 3 maddenin öne çıktığı öğrenildi.İşte İsmail Kartal'ın imha planı:1-İsmail Kartal Beşiktaş'ın zayıf karnını sol tarafı olarak belirledi. Fenerbahçe bu bölgeden sağ bek Bright Osayi-Samuel ve sağ açık İrfan Can Kahveci ile yapacağı hücumlarla gol bulmaya çalışacak.2-Agresif başlaması beklenen Beşiktaş'a aynı şekilde karşılık verilecek. Erken bir golle psikolojik üstünlük ele geçirilmeye çalışılacak.3-Savunma merkesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın üstüne gidilecek. Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski sürekli ceza sahası içinde olacak.