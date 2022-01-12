ZİRVEYİ 28. HAFTADA KAPTIRDI

FUTBOLCUĞUNDA 10 SENE ÇUBUKLU GİYDİ

İSMAİL KARTAL; KENDİ SÖZLERİYLE

İsmail Kartal, Fenerbahçe (2014/15)



⚽46 Maç

✅30 Galibiyet

⭕10 Beraberlik

❌6 Mağlubiyet pic.twitter.com/kBHEjXGn3l



— Sporx (@sporx) January 12, 2022

Fenerbahçe, 2021/22 sezonunun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağladığını duyurdu.Fenerbahçe'de 2014/15 sezonu öncesinde Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası görev alan İsmail Kartal, sarı lacivertli kulübün son kupasını kazanan teknik direktör olarak da apoletini koruyor. 2014/15 sezonunda Süper Kupa'yı kaldıran İsmail Kartal, Süper Lig'de de şampiyonluk yarışı vermişti.İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak 46 resmi maçta 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Süper Lig'de ise 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sezonu 74 puanla ikinci sırada kapattı. Fenerbahçe, o sezon 27. haftraya lider girmiş ancak 28. haftada Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalınca zirveyi kaptırmış ve sezonu 77 puanla bitiren Galatasaray'ın ardından ikinci olmuştu.60 yaşındaki teknik adam, derbilerde ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.Futbolculuğunda 1983'ten 1993'e kadar Fenerbahçe forması giyen İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde ise sarı lacivertli kulüp sonrası Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırdı.İşte Sporx arşivden dikkat çeken İsmail Kartal sözleri:* En son Fenerbahçe şampiyon olduğunda ağladım. Ersun Hoca ile gözyaşlarımızı tutamamıştık. Bir de UEFA yarı finalinde elenince ağladım. Çok sakatımız vardı* Ben Fenerbahçe'de futbolcuyken her zaman boş sözleşmeye imza atardım. Başkanlarıma hep 'Ne takdir ediyorsanız onu verin' derdim. O kadar çok seviyorum Fenerbahçe'yi.* Joachim Löw, 2 sezon önce Almanya Milli Takımı'nı bırakıyordu, Real Madrid ya da Barcelona'nın başına geçecekti. Beni aradı, 'İngilizceni ilerlet, bana lazım olacaksın' dedi ancak Merkel duruma el attı ve görevine devam etti. (2018)