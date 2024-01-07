Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-1 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Cengiz Ünder'in performansını değerlendiren Kartal, "Bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladık. Cengiz'in golünden önce 1-2 tane daha net pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Cengiz'in golü moral verdi. Yediğimiz gole hemen cevap verdik. Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti." dedi.
Çok pozisyon verdiklerini söyleyen Kartal, "Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça, kaçırdığımız telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Maçta tartışmalı pozisyonlar olduğunu söyleyen Kartal, "Sonuçta 5-1 kazandık. Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu ettik. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız." dedi.
Hücum opsiyonlarının genişlediğine dikkat çeken İsmail Kartal, "Sürekli çalışıyoruz. Kazanma odaklı bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek." sözlerini sarf etti.
"NORMALDE BU KADAR DEĞİLDİ!"
Basın toplantısında şampiyonluğa oynadıklarını ve şu an lider durumda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Kazanmak için hafta içi yaptığımız tüm organizasyonları oyuncularım sahaya yansıttı. Bir şeyi yanlış yaptık sadece. Kaçırdığımız gollerden sonra onu telafi etmek için hızlı şekilde gol atma arzusuyla oyun git gele döndü ve pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu da eksik tarafımız oldu. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta 3 puan için geldik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Pazartesi sabahı antrenmanından sonra çarşamba günü oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdüreceğiz." diye konuştu.
CENGİZ ÜNDER YORUMU
Cengiz'in performansının oyuncu açısından büyük önem taşıdığını aktaran Kartal, "Cengiz'in 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Uzun zamandır kendi üzerinde baskı hissediyordu. Attığı gollerle öz güveni daha fazla gelecek. Daha yüksek öz güvenle moralli maçlara çıkacağını düşünüyorum. Elimizde İrfan da Emre Mor da var. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç hepsini değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"HÜCUMÜ GELİŞTİRMEM LAZIM"
Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol atmalarını normal karşıladığını belirten Kartal, "Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Gol atmak için hücum organizasyonları geliştirmem lazım. Sürekli aynı şeyler değil. Değişik organizasyonlarla takımı geliştirmek lazım. Biz buna çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI
Kartal, Galatasaray'la şampiyonluk yarışına ilişkin bir soruya şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:
"Okan Buruk'un 'Avantaj bize geçti' açıklamasına katılmıyorum. Derbilerde berabere biten bir maçtan sonra 'avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum, biz lideriz. Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde. Bu, puan puana lideriz şampiyon olacağız demek değil. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada sakatlıkları az olan, maçları kaybetmeden rakibe çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar pozisyonunu elinde bulunduran takım sezon sonu şampiyon olacaktır."
Cengiz Ünder'in performansını değerlendiren Kartal, "Bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladık. Cengiz'in golünden önce 1-2 tane daha net pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Cengiz'in golü moral verdi. Yediğimiz gole hemen cevap verdik. Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti." dedi.
Çok pozisyon verdiklerini söyleyen Kartal, "Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça, kaçırdığımız telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Maçta tartışmalı pozisyonlar olduğunu söyleyen Kartal, "Sonuçta 5-1 kazandık. Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu ettik. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız." dedi.
Hücum opsiyonlarının genişlediğine dikkat çeken İsmail Kartal, "Sürekli çalışıyoruz. Kazanma odaklı bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek." sözlerini sarf etti.
"NORMALDE BU KADAR DEĞİLDİ!"
Basın toplantısında şampiyonluğa oynadıklarını ve şu an lider durumda bulunduklarını vurgulayan Kartal, "Kazanmak için hafta içi yaptığımız tüm organizasyonları oyuncularım sahaya yansıttı. Bir şeyi yanlış yaptık sadece. Kaçırdığımız gollerden sonra onu telafi etmek için hızlı şekilde gol atma arzusuyla oyun git gele döndü ve pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu da eksik tarafımız oldu. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta 3 puan için geldik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Pazartesi sabahı antrenmanından sonra çarşamba günü oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdüreceğiz." diye konuştu.
CENGİZ ÜNDER YORUMU
Cengiz'in performansının oyuncu açısından büyük önem taşıdığını aktaran Kartal, "Cengiz'in 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Uzun zamandır kendi üzerinde baskı hissediyordu. Attığı gollerle öz güveni daha fazla gelecek. Daha yüksek öz güvenle moralli maçlara çıkacağını düşünüyorum. Elimizde İrfan da Emre Mor da var. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç hepsini değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"HÜCUMÜ GELİŞTİRMEM LAZIM"
Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol atmalarını normal karşıladığını belirten Kartal, "Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Gol atmak için hücum organizasyonları geliştirmem lazım. Sürekli aynı şeyler değil. Değişik organizasyonlarla takımı geliştirmek lazım. Biz buna çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI
Kartal, Galatasaray'la şampiyonluk yarışına ilişkin bir soruya şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:
"Okan Buruk'un 'Avantaj bize geçti' açıklamasına katılmıyorum. Derbilerde berabere biten bir maçtan sonra 'avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum, biz lideriz. Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde. Bu, puan puana lideriz şampiyon olacağız demek değil. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada sakatlıkları az olan, maçları kaybetmeden rakibe çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar pozisyonunu elinde bulunduran takım sezon sonu şampiyon olacaktır."
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