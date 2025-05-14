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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye geri dönüş yanıtı!

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye geri dönüş yönünde gelen soruya cevap verdi.

calendar 14 Mayıs 2025 19:25 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 19:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye geri dönüş yanıtı!
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Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Havadar ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe için gelen soruya da cevap verdi.

Kartal, "Burada şansınız az kaldı. Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? Bir gün Fenerbahçe'ye döner misiniz?" sorusunun ardından, "Şu anda Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." yanıtını verdi.

Fenerbahçe ile geçen yıl sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan İsmail Kartal, ocak ayında Persepolis'in başına geçmişti. İran ekibinin başında 15 maça çıkan İsmail Kartal, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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