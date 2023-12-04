Oyundan mutlu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kartal, "Bugün galibiyet için mutluyum. Oyunda düşüş yok. Baştan sona üstün oynadık. Neden mutlu olmayayım? Zaman zaman geri çekileceksiniz, zaman zaman topu rakibe vereceksiniz. Top Sivasspor'dayken kompakt bir şekilde topun karşısında kaldık. 2-1'den sonra 4-1 oldu, 5-1 veya 6-1 olabilirdi." ifadelerini kullandı.



DJIKU İÇİN AÇIKLAMA



Sakatlığı bulunan Djiku için konuşan Kartal, "Alexander Djiku için gün gün bakıyoruz. Tarih vermem doğru olmaz. Takım antrenmanlarına başladı. Sağlık ekibimizle gün gün değerlendiriyoruz. Hafta sonuna kadar bakacağız." dedi.



Son olarak Beşiktaş derbisini değerlendiren İsmail Kartal, "Derbilerin önceden favorisi yoktur. Sonuçları önceden kestirilemez." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Maça iyi başladıklarını anlatan Kartal, "Sivasspor takımının bu ligde geçiş oyununu ne kadar iyi oynadığını biliyorduk. Kendi evimizde bu maçı kazanmak için sahaya çıktık. İyi başladık. 4-1'lik farklı bir galibiyet elde ettik. Güzel bir oyun ve taraftarlarımızın desteğiyle kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Kartal, Djiku'nun sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili soruya, "Djiku takım antrenmanlarına başladı. Ama herhangi bir tarih veremiyoruz" cevabını verdi.



"DERBİ MAÇLARIN FAVORİSİ YOKTUR"



Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları derbi maç hakkında konuşan Kartal, "Derbi maçların favorisi yoktur. O günkü ortamda hangi takımın daha iyi olabileceğini ön plana çıkarır. Biz de oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMIN ANTRENMANLARDA ENERJİSİ ÇOK YÜKSEKTİ"



Nordsjaelland mağlubiyetini unutturmanın tek bir yolunun olduğunu oyuncularına söylediğini belirten Kartal, "Fenerbahçe büyük bir camia. Böyle bir mağlubiyetin bize yakışmadığını oyuncularıma söyledim. Bu mağlubiyetini unutturmanın tek bir yolu vardır. Sivasspor maçına çıkacağız iyi futbol oynayacağız ve seriyi devam ettirmemiz gerektiğini söyledim. Oyuncularımın antrenmanlarda enerjisi çok yüksekti. Güzel bir galibiyet oldu. Bunu atlattık" sözlerini sarf etti.



"FRED'İN YOKLUĞUNU HİSSETTİK"



Sakatlığını atlatan Fred ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Bütün oyuncular bizim için çok önemli. Fred de bizim için çok önemli. Açık söylemem gerekiyorsa Fred'in yokluğunu hissettik. Dün toplantı yaptık. 'Benim ne düşündüğümü biliyorsun önemli olan senin ne düşündüğün' dedim. Ben seni 11'de başlatıyorum dedim. Skora göre de seni riske etmeyeceğim, oyundan alacağım dedim. Güzel bir başlangıç oldu. Onu ve Ferdi'yi kazandığımız için çok mutluyum" dedi.



"PUAN ORTALAMASI GİBİ ŞEYLERE BAKMIYORUM"



Takımının pozisyonu ve durumuyla ilgilendiğini aktaran Kartal, "Şu anda puan ortalaması gibi şeylere pek bakmıyorum. Takımımın pozisyonunu ve durumuyla ilgileniyorum. Onlar sonraki işler. Asıl işimiz takımımızı her maça en iyi şekilde hazırlayabilmek" ifadelerini kullandı.



"MERT HAKAN'I BEŞİKTAŞ MAÇINDA KADROYA ALABİLİRİZ"



Mert Hakan Yandaş'ın Beşiktaş derbisinde kadroda olabileceğini söyleyen İsmail Kartal, "Bugüne kadar söylediğim gibi ben hiçbir zaman bahanelere sığınmadım. Mevcut oyuncularla her maça elimizden gelenin en iyisini yapmak için çıktık. Zajc'ın tedavileri devam ediyor. Mert Hakan'ı Beşiktaş maçında kadroya alabiliriz gibi geliyor bana" diyerek sözlerini noktaladı.





, 4-1 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Maçın planladıkları gibi gittiğini söyleyen Kartal,dedi.