Ismael'in ilk maçında rakip Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ismael'in ilk maçında rakip Trabzon
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02 Nisan 2022 13:21
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede, hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligin 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 70 puanla en yakın rakibinin 15 puan önünde ilk sırada bulunuyor.

Oynadığı son 10 lig maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, 1 de yenilgi yaşadı.

Ismael'in ilk maçı

Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.

Ersin Destanoğlu kaleye dönüyor

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, teknik direktör Ismael'in görev vermesi halinde 1 maçlık aranın ardından kaledeki yerini alacak.

Siyah-beyazlı kaleci, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı.

8 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte yarınki maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Welinton Souza ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

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