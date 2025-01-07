İskenderunspor'dan Ankaragücü'ne çelme

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nın ilk maçında İskenderunspor engelini aşamadı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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İskenderunspor'dan Ankaragücü'ne çelme
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07 Ocak 2025 15:10
Son güncelleme 07 Ocak 2025 15:25
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında MKE Ankaragücü ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Ankaragücü, 45. dakikada Kevin Varga'nın golüyl ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İskenderunspor, 79. dakikada Muhammet Beşir ile eşitliği sağladı.

Konuk ekipte teknik direktör Gürkan Aslan, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

MKE Ankaragücü'nde Schulz, maçın 83. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puana yükseldi.

Ankaragücü, kupadaki bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İskenderunspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı top ceza yayının üzerinde Varga'nın önünde kaldı. Varga'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
79. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Mehmet Manış'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Görkem Cihan'dan döndü. Kaleciden dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Muhammet Beşir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Stat: Eryaman

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Mücahid Adem Çelebi, Çağrı Yıldırım

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Kitsiou-Dk. 77 Osman Çelik), Mesut Emre Kesik, Diogo Aleksis Özçakmak (Dk. 46 İsmail Çokçalış), Schulz, Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Saponara), Rotariu, Cem Tuna Türkmen, Hasan Nazarov, Varga (Dk. 62 Cephas), Dadashov

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker, Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ender Gör (Dk. 9 Ömer Gür), Turan Tuzlacık, Mahmut Bilir (Dk. 60 Kerem Kurşun), Serdarcan Eralp, Khalil, Mehmet Manış, Muhammet Beşir

Goller: Dk. 45 Varga (MKE Ankaragücü), Dk. 79 Muhammet Beşir (İskenderunspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Gürkan Aslan (İskenderunspor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 65 Kerem Kurşun, Dk. 90+2 Mehmet Manış (İskenderunspor), Dk. 90+3 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü)

 

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