İrfan Can Kahveci: 'Şampiyonluk için her şeyi vereceğiz'

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, 2-2 biten Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen İrfan Can, "Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsaydı... " dedi.
Şampiyonluk mücadelesine değinen İrfan Can, "Daha çok maç var. Skoru alsak da bugün tutamadık, 2-2 bitti. Şampiyon olmak için her şeyimizi vereceğiz." sözlerini sarf etti.
Puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen İrfan Can, "Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Daha uzun bir yol var önümüzde. Gönül isterdi ki kafa vuruşum gol olsaydı... " dedi.
Şampiyonluk mücadelesine değinen İrfan Can, "Daha çok maç var. Skoru alsak da bugün tutamadık, 2-2 bitti. Şampiyon olmak için her şeyimizi vereceğiz." sözlerini sarf etti.