İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!
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03 Aralık 2020 17:38
Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi oyuncularını açıkladı.

Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapan İrfan Can Kahveci'nin de yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: Alexander Scholz (Midtjylland), Cristian Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Orta saha: Federico Chiesa (Juventus), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Noa Lang (Club Brugge), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dimitri Payet (Olympique Marsilya) 

Forvet: Neymar (PSG), Olivier Giroud (Chelsea)



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