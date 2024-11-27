İrfan Can Kahveci'de Mourinho etkisi!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Bunda İrfan Can'ın kulübe aidiyeti ve Jose Mourinho'nun oyuncuya bakışı önemli rol oynadı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci'de Mourinho etkisi!
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27 Kasım 2024 07:44
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci iyileşti ve yeni sözleşme konusunda da milli oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Yetenekli futbolcu bu sezon sürekli 11'de oynamasa da takımda kaldı. Bunda hem İrfan'ın kulübe aidiyeti hem de Jose Mourinho'nun oyuncuya bakışı önemli rol oynadı.

Eskisi kadar oynamasa da Portekizli teknik adam, İrfan'ın yeteneklerinin farkında. Sisteme en uygun olan şekilde onu kullanmak istiyor. İrfan da Fenerbahçe'de kalmak istedi ve yeni sözleşme için yönetimle el sıkıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Milli futbolcu sadece saha içinde değil saha dışında da önemli bir isim. Mert Hakan ile birlikte takımın birlik, beraberliğini sağlamak adına önemli görevleri var. Yönetim de yerli oyunculara bu yüzden büyük önem veriyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan 29 yaşındaki milli futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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