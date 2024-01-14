İrfan Can Kahveci: "Bu attığım gol çok özel"

Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golün sahibi olan İrfan Can Kahveci, "Kafayla attığım için daha özel." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci: 'Bu attığım gol çok özel'
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14 Ocak 2024 21:46
Fenerbahçe'ye Gaziantep FK deplasmanında galibiyeti getiren golün sahibi olan İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve attığı golü değerlendiren İrfan Can Kahveci, "Golü attığım zaman maçı kazanacağımız için çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam. Kafayla attığım için daha özel. Ligde kafayla attığım ikinci goldü bu." ifadelerini kullandı.

"MAÇIN ADAMI LIVAKOVIC"

"Maçın adamı kim, sen mi Livakovic mi?" sorusuna İrfan Can Kahveci, "Zor bir seçim ama Livakovic'e veririm ödülü. Çok zor bir kurtarış yaptı son dakikada. Onu da kutluyorum. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık, kazanmayı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz, inşallah böyle devam ederiz." cevabını verdi.

"NAZARLIK GİBİ GOL YİYORDUK"

Maçı gol yemeden kapatmaları hakkında İrfan Can, "Çok gol atıyorduk ama nazar boncuğu gibi gol yiyorduk. Bugün yemedik. Gol yememek lazım. 7 atsak bile gol yememek lazım. Bunu içeride konuşuyoruz. İnşallah diğer maçlarda da gol yemeyiz." açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.

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