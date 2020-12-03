İrfan Can hat-trick ile tarihe geçti

Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Leipzig maçında attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 4. Türk oyuncu oldu.

, Fotoğraf; AA
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İrfan Can hat-trick ile tarihe geçti
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03 Aralık 2020 00:06
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ağlarında 3 gol göndererek hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, bu alanda 4. Türk oyuncu oldu. Daha önce Tuncay Şanlı Fenerbaçe formasıyla 2004'te Manchester United'a karşı haht trick yapmayı başarırken 2012'de Burak Yılmaz Galatasaray formasıyla aynı başarıyı tekrarladı. 2016'ya gelindiğinde o dönem Barcelona forması giyen Arda Turan, Mönchengladbach ağlarına 4 gol göndermişti.

Ayrıca hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü İrfan Can dışında yaşayan diğer isimler ise 2010 yılında bir Inter maçında Gareth Bale ile 2003'te Real Madrid'in Manchester  United'ı konuk ettiği maçta Brezilyalı Ronaldo oldu.

Öte yandan İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini hat-trick ile bulurken bu gollerin üçünü de ceza sahası dışından atarak kalitesini konuşturdu.



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