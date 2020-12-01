IOC Başkanı Thomas Bach, seçime tek aday olarak girecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), mevcut başkan Thomas Bach'ın seçime tek aday olarak gireceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
IOC Başkanı Thomas Bach, seçime tek aday olarak girecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2020 16:19
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), mevcut başkan Thomas Bach'ın seçime tek aday olarak gireceğini açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana görevde bulunan Bach'ın Mart 2021'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde tek aday olacağı duyuruldu.

Sekiz yıllık ilk görev süresi 2021'de dolacak Alman Thomas Bach'ın ikinci başkanlık dönemi ise 4 sene sürecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için