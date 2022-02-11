Inter ve Juventus transferde karşı karşıya!

Serie A'nın iki devi Inter ve Juventus, bu kez transferde karşı karşıya geldi.



İtalyan medyasında yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Matthias Ginter'i kadrosuna katmak istiyor.



Inter'in Ocak ayında da 28 yaşındaki futbolcu için birkaç girişimde bulunduğu vurgulanırken, Juventus'un da transfer yarışına girdiği belirtildi.



Ocak transfer döneminden itibaren istediği takımla sözleşme imzalama özgürlüğüne sahip olan Ginter, bu sezon Mönchengladbach'ta 21 maçta sahaya çıktı.





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