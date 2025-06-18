17 Haziran
Fluminense-B. Dortmund
0-0
17 Haziran
River Plate-Urawa RD
3-1
18 Haziran
Monterrey-Inter
1-1
17 Haziran
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
1-0
18 Haziran
Colo Colo-Cobresal
4-0

Inter, Monterrey engeline takıldı!

Kulüpler Dünya Kupası E Grubu 1. maçında Inter, Meksika ekibi Monterrey ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 18 Haziran 2025 08:34 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 08:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter, Monterrey engeline takıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Inter, Meksika ekibi Monterrey ile karşı karşıya geldi. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Sergio Ramos'un golüyle öne geçen Monterrey, skoru koruyamadı. Inter, 42. dakikada Lautaro Martinez'in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de galibiyet golünü bulamayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynamadı.

Bu sonuçla birlikte E Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı. Arjantin temsilcisi River Plate, 3 puanla zirvede yer alırken; Monterrey ve Inter 1'er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Japonya temsilcisi Urawa Reds ise puan alamayarak son sırada yer aldı.


Gruptaki ikinci hafta maçlarında Monterrey ile River Plate, Inter ile Urawa Reds karşı karşıya gelecek.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.