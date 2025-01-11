Inter, Milan'ın eski yıldızını gözüne kestirdi!

Inter, PSG'den 25 yaşındaki kaleci Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan file bekçisi Milan'da da forma giydi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter, Milan'ın eski yıldızını gözüne kestirdi!
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11 Ocak 2025 16:46
Transfer çalışmalarını sürdüren Inter, sürpriz bir ismi günemine aldı.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Inter, bir dönem Milan forması da giyen Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek istiyor.

YAZIN GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK

Haberde İtalyan devinin başarılı kaleci için yaz transfer döneminde girişimlerde bulunacağını belirtti.

Sözleşmesi 2026'da sona erecek Donnarumma'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katamazsa Inter, başarılı kaleciyi kontranın biteceği 2026 yılında bedelsiz transfer etmeye çalışacak.

İtalyan file bekçisi, 2021 yılında Milan'dan bedelsiz olarak PSG'ye transfer oldu. Fransız devinde bu sezon 17 maça çıkan Donnarumma, kalesinde 15 gol gördü.

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