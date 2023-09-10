Inter'in hedefi Elif Elmas

İtalya Serie A'da Napoli forması giyen Elif Elmas, Inter'ın transfer listesine girdi.



NAPOLI 30 MİLYON'U KABUL ETMEDİ



Makedon basınında yer alan habere göre, İtalyan ekibinin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Elif Elmas olduğu aktarıldı.



Napoli, 23 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminin son günlerinde de Leipzig'ten 30 milyon euro teklif almıştı. Ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Makedon futbolcu için gelen bu teklifi reddetmişti.



2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Elif Elmas'ın Napoli ile sözleşmesinin 2025 yılında ona ereceği ve sözleşme uzatmayı düşünmediği belirtildi. Başarılı orta saha oyuncusunun ocak döneminde Napoli ile sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalacağı ve Inter'in bu durumdan faydalanabileceği ifade edildi.



2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, İtalyan ekibinde 175 maçta 17 gol attı ve 11 asist yaptı.



