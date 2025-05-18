İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, sahasında Lazio'yu konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maç 2-2 sona erdi.



Inter, 45. dakikada Yann Aurel Bisseck ile 1-0 öne geçti. Lazio, 72. dakikada Pedro ile eşitliği buldu. Inter, Denzel Dumfries'in 79. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Lazio, 90. dakikada Pedro'nun penaltısıyla maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Inter'de Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve Dumfries'in attığı golde asisti yapan isim oldu.



Inter, Napoli'nin Parma deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla puan kaybettiği haftada fırsatı kaçırdı.



Bu sonucun ardından Inter 78, Lazio 65 puana yükseldi. İtalya Serie A'da lider durumda bulunan Napoli'nin 79 puanı bulunuyor.



Ligin bir sonraki haftasında Inter, Como deplasmanına gidecek. Lider Napoli gelecek hafta sahasında Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Lazio ise ligin bir sonraki haftasında sahasında Lecce'yi konuk edecek.



