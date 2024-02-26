Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk adduktor kasında gerilme sakatlığı yaşadığı açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
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26 Şubat 2024 14:47
Serie A ekibi Inter'de formı giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan takımına kötü haber geldi. 

Inter, yaptığı paylaşımda Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk adduktor kasında gerilme olduğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun durumuna önümüzdeki günlerde tekrardan bakılacağı ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu, ağrı hissetmesi nedeniyle Lecce maçında forma giyememişti.

SEZON PERFORMANSI 

Inter ile bu sezon 30 maçan çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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