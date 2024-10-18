Inigo Martinez: "Yamal'a yardımcı olmalıyız"

Barcelona forması giyen Inigo Martinez, Lamine Yamal ve takımın genç oyuncularıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inigo Martinez: 'Yamal'a yardımcı olmalıyız'
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18 Ekim 2024 22:28
Son güncelleme 18 Ekim 2024 22:45
Barcelona forması giyen Inigo Martinez, Lamine Yamal ve takımın genç oyuncularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Martinez, "Lamine Yamal'ın sahip olduğu potansiyeli hepimiz biliyoruz. İşleri aceleye getirmemeliyiz. Yeteneğini çok kısa sürede gösterdi ve dikkatinin dağılmaması için ona yardımcı olmalıyız çünkü futbol dünyasında cazibelere kapılmak çok kolaydır. Yamal, ne istediğini bilen bir oyuncu, bu yüzden kendisine güveni var. Umarım aynı seviyede oynamaya devam eder." dedi.

Açıklamalarına devam eden Inigo Martinez, "Robert Lewandowski ile birlikte takımın tecrübeli oyuncularıyız. Bugünün genç oyuncuları farklı bir zihniyete sahip. 17-18 yaşında gibi görünmüyorlar. Yaşlarına göre çok deneyimliler ve biz de genç oyunculara kendilerini rahat hissetmeleri için mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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