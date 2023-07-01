Inigo Martinez, adım adım Barcelona'ya

İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan Barcelona, bir transferi daha sona erdirmek üzere.



Katalan devi, Athletic Bilbao ile olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrıldığını açıklayan Inigo Martinez'i kadrosuna katmak üzere.



Barcelona yetkililerinin önümüzdeki günlerde 1.82'lik savunma oyuncusu Martinez ile bir araya geleceği ve oyuncuya imza attıracağı belirtiliyor.



32 yaşındaki İspanyol stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI



Bilbao ile geride bıraktığımız sezonda 18 karşılaşmaya çıkan Martinez, 1 gol kaydetti.





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