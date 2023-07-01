Inigo Martinez, adım adım Barcelona'ya

Barcelona, Athletic Bilbao'dan ayrılan Inigo Martinez'i önümüzdeki günlerde kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Inigo Martinez, adım adım Barcelona'ya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2023 20:36
İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan Barcelona, bir transferi daha sona erdirmek üzere.

Katalan devi, Athletic Bilbao ile olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrıldığını açıklayan Inigo Martinez'i kadrosuna katmak üzere. 

Barcelona yetkililerinin önümüzdeki günlerde 1.82'lik savunma oyuncusu Martinez ile bir araya geleceği ve oyuncuya imza attıracağı belirtiliyor. 

32 yaşındaki İspanyol stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. 

SEZON PERFORMANSI 

Bilbao ile geride bıraktığımız sezonda 18 karşılaşmaya çıkan Martinez, 1 gol kaydetti. 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery