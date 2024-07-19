İngiltere teknik direktörlük için ilan açtı

İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük için iş ilanı açtı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İngiltere teknik direktörlük için ilan açtı
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19 Temmuz 2024 22:04
İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük için iş ilanı açtı.

Federasyonun açtığı iş ilanında belirtilen iş alım kriterleri, sosyal medya gündem oldu. İşte İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü olmak için gereken kriterler;

-UEFA Pro Lisans sahibi olmak
-Premier Lig ya da diğer büyük liglerde başarılı geçmişe sahip olmak
-Büyük bir turnuva kazandırabilecek nitelikte olmak
-Liderlik

EURO 2020'nin ardından EURO 2024'ü de finalde kaybeden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, turnuvanın ardından görevinden istifa etmişti.

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