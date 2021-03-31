İngiltere Polonya'yı da yenerek 3'te 3 yaptı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, sahasında Polonya'yı 2-1'le geçerek 3'te 3 yaptı.

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İngiltere Polonya'yı da yenerek 3'te 3 yaptı
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31 Mart 2021 23:56
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, sahasında Polonya'yı ağırladı.

Wembley'de oynanan maçı İngiltere 2-1 yenerek üç puanı kazanan taraf oldu.

Maçın 19. dakikasında Harry Kane'in penaltısı ile öne geçen İngiltere ilk yarıyı da önde tamamladı. İkinci yarıda Polonya, Milik'in asistinde Moder'in golüyle skoru eşitlemeyi başardı. 85. dakikada Manchester Unitedlı Harry Maguire, İngiltere'yi maçta ikinci kez öne geçirdi ve üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada Robert Lewandowski sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Bu sonucun ardından İngiltere 3 maçta 3 puan alarak 9 puana yükseldi. Polonya ise 4 puanda kaldı.



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