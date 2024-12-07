İngiltere'de derbi ertelendi!

İngiltere Premier Lig'deki Everton - Liverpool derbisi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İngiltere'de derbi ertelendi!
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07 Aralık 2024 11:44
Son güncelleme 07 Aralık 2024 12:05
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasındaki Everton - Liverpool karşılaşması ertelendi.

Everton'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle derbinin güvenlik endişesi taşıdığı ve karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Everton ile Liverpool arasında bugün (cumartesi) saat 15.30'da oynanması planlanan Merseyside derbisinin ne zaman oynanacağı ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılacak.



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