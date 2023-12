İnanılmaz maç sonu; Manisa, Daçka'yı son saniyede yıktı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı deplasmanda 89-87 mağlup etti.Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk dakikalarında oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka Lassa, 3 dakikada 11-0'lık seri yakaladı. Takım halinde üç sayılık atışlarda etkili olan ev sahibi ekip, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un farkı azaltmasına izin vermedi ve ilk periyodu 34-21 önde bitirdi.İkinci periyotta temposunu artıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, üç sayılık atışlarla farkı azaltmaya çalıştı. Periyodun son dakikalarında iyi savunma yapan konuk ekip, farkın açılmasına izin vermedi ve soyunma odasına Darüşşafaka Lassa'nın 49-45 üstünlüğü ile gidildi.Üçüncü periyoda hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Paco Cruz'un da üç sayılık basketleriyle oyunun üstünlüğünü eline aldı. Konuk ekip, aynı oyuncunun serbest atışıyla karşılaşmanın 29. dakikasında ilk kez öne geçti: 66-67. Darüşşafaka Lassa ise Abdur-Rahkman'ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti ve final periyoduna 69-68 üstün gitti.Son periyodun ilk bölümü her iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın 39. dakikasında Dorukhan Engindeniz'in serbest atışıyla öne geçti: 84-86. Darüşşafaka Lassa ise Can Korkmaz'ın orta mesafeden atışıyla skorda yeniden üstün duruma geldi: 87-86. Manisa Büyükşehir Belediyespor, çekişmeli karşılaşmanın son saniyesinde Paco Cruz'un bulduğu üç sayılık basket ile karşılaşmayı 89-87 kazandı.Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Duhan KöyiçiDarüşşafaka Lassa: Abdur-Rahkman 15, Can Korkmaz 18, Withers 8, Berk Demir 20, Muhsin Yaşar 12, Rıdvan Öncel 11, Doruk Dora, Canberk Kuş 3Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 2, Cruz 22, Luther 11, Mustafa Baki Görür 8, Terry 16, Kaan Sarıaslan 10, Ayberk Olmaz 3, Ege Arar 6, Berkay Sinirlioğlu, Dorukhan Engindeniz 111. Periyot: 34-21Devre: 49-453. Periyot: 69-685 faulle çıkan: 39.21 Kaan Sarıaslan (Manisa Büyükşehir Belediyespor)