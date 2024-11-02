İlkem Yapı Tarsusspor, evinde hata yapmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 104-89 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlkem Yapı Tarsusspor, evinde hata yapmadı
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02 Kasım 2024 16:34
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip İlkem Yapı Tarsusspor 104-89 kazandı.
 Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Caner Bahadır

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 10, Heal 20, Elif Emirtekin 10, Alleyne 14, Hurt 33, Ecem Erk 3, Büşra Akgün 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 3, Ceylin Beyza Altunpa 5

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Thomas 10, Traylor 23, Pelin Derya Bilgiç 8, Juskaite 6, Li 34, Melis Gülcan 6, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 2, Yağmur Kübra Taşar

1. Periyot: 28-31

Devre: 50-54

3. Periyot: 76-73

 

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