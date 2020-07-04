İlk yarı yorumu: Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu

Fenerbahçe'de son haftada yaşanan sakatlıklardan dolayı stoper mevkisinde oynamak zorunda olan Luiz Gustavo için Rıdvan Dilmen'den flaş bir uyarı geldi.



Fenerbahçe'nin Göztepe maçını değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yapıyor ancak burada çok kritik bazı noktalar var.Mesala Luiz Gustavo... Fenerbahçe ne yapıp ne edip Gustavo'yu stoper oynatmamalı. Ne yapıp edin ama Gustavo'yu Fenerbahçe'de stoper oynatmayın. Hem Fenerbahçe açısından hem de oyuncu açısından bu iyi bir durum değil. Gerek oyun için pozisyon hataları gerekse oyuncunun hissiyatı için iyi bir durum değil" şeklinde konuştu.



ERMAN TOROĞLU'NUN YORUMLARI



Erman Toroğlu: "Ferdi Kadıoğlu çıktı oynuyor, iyi işler yapıyor. Bu çocuğu yok saydılar, bu çocuk isyan ediyordu. 'Oynatmayacaksanız' gidiyim' diyordu. Çocuk bu takımda oynayabileceğini söylüyordu. Ersun Yanal da ileride olacağını söylüyordu. Oynat, ne kaybedersin?"



Erman Toroğlu: "Ferdi Kadıoğlu doğru işler yapmış, hakkını istemiş, şimdi de hakkını almış. Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında oynamış, bir adamı orada boşuna oynatmazlar. Çocukta kumaş var."







