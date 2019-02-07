İlhan Mansız gerçekleri ortaya çıktı; 'Paramı verin'

Beşiktaş'ta sürpriz bir şekilde yollarını ayıran İlhan Mansız'ın verdiği kararın perde arkası ortaya çıktı.Sağlık sorunları nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldığı iddia edilen İlhan Mansız'ın, Beşiktaş'tan 4-5 aydır maaş alamadığı ve yapılan cuzzi ödemeler ile çalışmaya devam ettiği belirtildi.Beşiktaş'tan uzun bir süredir ödeme alamayan İlhan Mansız, konuyu görüşmek için Ahmet Kavalcı ile bir araya geldi ve ikili arasında dozajı yükselen sözlü tartışma yaşandı. Kavalcı'dan ödemelerinin yapılmasını talep eden Mansız,dedi.Ahmet Kavalcı ile yaşadığı şiddetli tartışmanın ardından siyah-beyazlı kulüp ile yollarını ayıran İlhan Mansız'a Beşiktaş Yönetimi tarafından biriken alacakları da ödendi.