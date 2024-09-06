İki farklı Ndombele

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Ndombele, kariyerini Nice'de sürdürüyor. 27 yaşındaki orta saha, Galatasaray günlerinin aksine fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İki farklı Ndombele
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2024 10:52
Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Ndombele, kariyerini Nice'de sürdürüyor.

27 yaşındaki orta saha, Galatasaray günlerinin aksine fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Öyle ki Fransız oyuncu, Fransa Ligi'nde şu ana kadar en fazla ikili mücadele (20) kazanan oyuncu konumunda yer alıyor.

Nice'e bedelsiz transfer olan Fransız futbolcu, 3 maçta 1 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery