İki farklı Ndombele

Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan Ndombele, kariyerini Nice'de sürdürüyor.
27 yaşındaki orta saha, Galatasaray günlerinin aksine fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Öyle ki Fransız oyuncu, Fransa Ligi'nde şu ana kadar en fazla ikili mücadele (20) kazanan oyuncu konumunda yer alıyor.
Nice'e bedelsiz transfer olan Fransız futbolcu, 3 maçta 1 asist yaptı.
27 yaşındaki orta saha, Galatasaray günlerinin aksine fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Öyle ki Fransız oyuncu, Fransa Ligi'nde şu ana kadar en fazla ikili mücadele (20) kazanan oyuncu konumunda yer alıyor.
Nice'e bedelsiz transfer olan Fransız futbolcu, 3 maçta 1 asist yaptı.
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