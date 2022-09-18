Igor Tudor, yenilmiyor!

Fransa Ligue 1 8. hafta mücadelesinde Marsilya, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi Rennes ile karşı karşıya geldi.



Veledrome'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golü 25. dakikada Guendouzi (K.K.)'den gelirken, Marsilya'nın beraberlik golü de Matteo Guendouzi'den geldi.



Marsilya'da Cengiz Ünder maça yedek başladı ve 73. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil oldu.



IGOR TUDOR YENİLMİYOR



Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Fransız ekibiyle çıktığı 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik aldı. Ayrıca, Tudor söz konusu maçlarda toplamda 4 sarı kart gördü.



Alınan bu sonucun ardından Marsilya puanını 20'ye çıkardı. Rennes ise puanını 12 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Angers deplasmanına gidecek. Rennes ise Strasbourg'a konuk olacak.



Fransa Ligue 1'de oynanan diğer karşılaşmaların sonucu ise şöyle;



Reims 0-0 Monaco

Brest 1-1 AC Ajaccio

Clermont 1-3 Troyes

Nice 0-1 Angers





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