Iga Swiatek Stuttgart Açık'ta yine şampiyon!

Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda art arda 2. kez şampiyonluğa uzandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Iga Swiatek Stuttgart Açık'ta yine şampiyon!
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23 Nisan 2023 18:36
Polonyalı Iga Swiatek, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek Stuttgart Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası 21 yaşındaki Swiatek ile 2 numaralı seribaşı Sabalenka karşılaştı.

Swiatek, turnuvada peş peşe 3. finalini oynayan Sabalenka'yı 1 saat 50 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-4) mağlup ederek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Polonyalı tenisçi, bu sezon 2'nci, kariyerinde ise 13. tekler şampiyonluğunu kazandı.

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