Icardi için açıklama: "Türkiye'ye dönmek istiyor"

Mauro Icardi'nin avukatı Gonzalo Romero Victorica, Arjantinli yıldızın kızlarıyla birlikte Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

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Icardi için açıklama: 'Türkiye'ye dönmek istiyor'
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15 Ocak 2025 11:15
Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'ya karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Birçok kez Wanda'ya karşı sosyal medya hesabından yanıt veren Arjantinli forvet, eski eşinin şikayeti üzerine telefonunu savcılığa bıraktı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Wanda Nara, Icardi'nin kendisini fotoğraf, video ve mesajları yaymakla tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mauro da bunun üzerine savcılığa giderek telefonunun incelemeye bıraktı ve ifade verdi.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR"

Yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte savcılığa giden Icardi, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. China Suarez de Icardi'yi bıraktıktan sonra arabayla hızla uzaklaştı ve soruları yanıtlamadı. Tangocu futbolcunun avukatı Gonzalo Romero Victorica ise Icardi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Telefonda üçüncü şahıslara ait videoların olduğu belirtiliyor ancak bunlar gerçek değil. Herhangi bir tehdit de söz konusu değil. Mauro'nun morali her zaman çok iyi. Medyanın baskısı üzerinde ama gerçekten iyi. Kızlarıyla birlikte Türkiye'ye dönmek istiyor."




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