Icardi, 4 maç sonra sahalara döndü

Yaklaşık 1 aydır sakat olan Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi, 4 maç sonra sahalara geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Icardi, 4 maç sonra sahalara döndü
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21 Ocak 2024 23:12
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, yaklaşık 1 aylık aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile yapılan müsabakada yüzüne aldığı darbe sonrasında kırık oluşan Icardi, ayak bileğindeki sakatlığın da iyileşmesi için bir süre dinlendirildi.

Bu süreçte Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivaspor ve Mondihome Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçlarını kaçıran sarı-kırmızılı futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer aldı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan 30 yaşındaki santrfor, 82. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

 

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