NBA'in eski veteranlarından 35 yaşındaki tecrübeli uzun Serge Ibaka, emeklilik konusundaki belirsizliğini koruyor.CityNews Toronto'dan Lindsay Dunn'a konuşan Ibaka,ifadelerini kullandı. Zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi hissettiğini vurgulayan yıldız oyuncu, geleceğini açık bırakıyor.Ibaka, EuroLeague'de geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 18 dakika ortalamayla 6,2 sayı, 3,2 ribaund ve 0,7 blok istatistikleri yakaladıktan sonra 2 Temmuz'da kulüpten ayrılmıştı. Bu ayrılık, onun serbest oyuncu statüsüne geçmesi ve bir sonraki adımı hakkındaki spekülasyonları artırdı.İsrailli gazeteci Moshe Barda'ya göre EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, Ibaka'nın durumunu yakından takip ediyor. Takımın uzun rotasyonuna tecrübe ve savunma katkısı eklemek istediği belirtiliyor.Ibaka, EuroLeague kariyerine ilk kez 2011 NBA lokavtı döneminde Real Madrid'de başlamış, 2024'te geri dönmüştü. Geçtiğimiz sezon 29 maçta %62,5 saha içi ve %40,7 üç sayı isabetiyle yüksek verimlilik sergiledi. EuroLeague kariyerinde toplam 63 maça çıkan Ibaka, 9,0 sayı, 5,0 ribaund ve 1,0 blok ortalamalarına sahip.NBA'deki 14 sezonluk kariyerinde elit bir pota koruyucu ve dış şut katkısı veren uzun olarak tanınan Ibaka, 2012 ve 2013'te blok krallığı, üç kez NBA Yılın Savunma Beşi (All-Defensive First Team) seçimi gibi başarılar elde etti. 2013-14 sezonunda Oklahoma City Thunder formasıyla 15,1 sayı, 8,8 ribaund ve 2,7 blok ortalamalarıyla zirve dönemini yaşadı.2019'da Toronto Raptors ile NBA şampiyonluğu yaşayan Ibaka, 2022-23 sezonunu Milwaukee Bucks'ta tamamladıktan sonra Avrupa'ya dönerek Bayern Münih ve ardından Real Madrid'de forma giydi.Maccabi Tel Aviv'in ilgisine rağmen Ibaka'nın geleceği netleşmiş değil. CityNews'e yaptığı açıklamalar, emekliliğin yakın olmadığını ancak her an gelebileceğini gösteriyor. Şimdilik önceliği, zihinsel ve fiziksel olarak üst seviyede kalmak.