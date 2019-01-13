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Ianis Hagi: "Galatasaray isterse gelirim"

Galatasaraylı eski futbolcu Gheorghe Hagi'nın oğlu Ianis Hagi, sarı-kırmızılı takımın istemesi halinde transfer olabileceğini açıkladı.

Kaynak: AA
Ianis Hagi: 'Galatasaray isterse gelirim'
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13 Ocak 2019 16:12
Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen, eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi'nın oğlu Ianis Hagi, sarı-kırmızılı ekipten gelecek olası bir teklifi geri çevirmeyeceğini söyledi.

IANIS: "GALATASARAY'A 'HAYIR' DEMEM"

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Viitorul'un kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ianis Hagi, "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem." dedi. 

İstanbul doğumlu olduğunu hatırlatan Ianis, kendisini yarı Türk hissettiğini ifade etti. 

2018 yılının kendisi için çok başarılı geçtiğinin altını çizen Ianis Hagi, "Benim için olağanüstü bir yıldı. Bir sene önce Fiorentina'dan doğrudan buraya kampa transfer olarak geldim. Bana göre çok iyi bir karar aldım. Çünkü Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamadım. Burada ise çok iyi bir dönem geçirdim ve kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Şu an Viitorul da mutlu olduğunu ancak kariyeri için bir adım atmak istediğini vurgulayan Ianis, "Türkiye'de doğmuş olduğum için Türkiye'de oynamak da isterim ama ne olacağını zaman gösterecek." diye konuştu.  



GHEORGHE: "KİM İSTEYECEK BİLMİYORUM"

Gheorghe Hagi ise "Ianis'i ilerleyen yıllarda Galatasaray'da görecek miyiz?" sorusuna, "Nerede göreceğinizi bilmiyorum. Sadece İstanbul doğumlu olduğunu biliyorum. Onu kim isteyecek, nerede oynayacak bilmiyorum." yanıtını verdi. 

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