Hüseyin Eroğlu: '3 puan çok anlamlıydı'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında ağırladığı Altay'ı 2-1 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazanmak çok önemliydi. Üç puan çok anlamlı." dedi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Altay maçının kendileri açısından önemini vurguladı.



Sakat ve cezalı oyuncularının çok olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Maçın tamamında 11 gol girişimimiz var. Bunları değerlendirememek bize yakışmadı. Bize yakışmayan da bir gol yedik. Farkı artıramadık. Kazanmak çok önemliydi. Üç puan çok anlamlı." ifadelerini kullandı.



Altay'ın fizik gücüyle oynayan ve duran topa önem veren bir takım olduğunu anlatan Eroğlu, "Rakip kaleci de çok iyi bir maç çıkarttı. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. Daha çok taraftarın maça gelmesini istiyoruz. Transfer için çaba harcıyoruz. Yakında transferler netleşecek." diye konuştu.





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