Hüseyin Dalgıç: 'Play-off rakibimizi bekliyoruz'

Spor Toto 1. Ligi'nin 37. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, karşılaşma sonrası düşüncelerini paylaştı.



İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç ise kendileri için ligin bittiğini ve play-off'daki rakiplerini beklemeye geçtiklerine belirterek, şöyle devam etti:



"Samsunspor ile ligin sonuna doğru oynadığımız maç berabere bitti. Bizim için play-off hazırlığı niteliğindeydi. Baktığımız sonuçlara göre play-off ve düşenler belli oldu. Bundan sonraki maçla rakibimizi bekliyoruz. Samsunspor gibi bir futbol kentini çocukluğumdan beri bilirim. Samsunspor'u gelecek sene Süper Lig'de görmek isteriz. Bandırmaspor maçındaki sonuca göre gelecek takım bizim için fark etmiyor. Play-off'ta karşımıza çıkacak 3 takım da birbirinden kaliteli takımlar."





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