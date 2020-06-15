Hüseyin Çimşir'in Fenerbahçe motivasyonu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'un 'final' planı belli oldu. Sahasındaki ilk randevuyu 2-1 kazanan bordo-mavililer, İstanbul'da skoru korumak yerine yine kazanmak için oynayacak.



Teknik direktör Hüseyin Çimşir idmanlarda da bu yönde çalışmalara ağırlık veriyor. Başarılı çalıştırıcının, oyuncularına, "İlk maçı unutun. Sahaya hiç avantajımız yokmuş gibi çıkıp yine kazanmak için oynayacağız. Size güveniyorum. Bu inancınız ve iştahınızla inşallah iki kupayı da alacağız" dediği öğrenildi.



KADRODA REVİZYON OLACAK



Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşısında kadroda da mini revizyon yapacak. Bordo-mavili hocanın kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler'e, stoperde ise Da Costa yerine Hosseini'ye görev vermesi bekleniyor. Orta sahada ise Abdülkadir Parmak'ın yanında Guilherme'nin cezası nedeniyle Ndiiaye olacak. Diğer mevkilerde ise Göztepe maçında görev yapanlar yerlerini koruyacak. Öte yandan Fenerbahçe'ye karşı forma giymek isteyen oyuncular antrenmanlarda teknik heyetin gözüne girebilmek büyük çaba harcıyor.



