Hull City, Union Berlin'den kiraladı

Hull City, Union Berlin'den 28 yaşındaki santrfor Chris Bedia'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hull City, Union Berlin'den kiraladı
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22 Ağustos 2024 20:31
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, yeni transferini duyurdu.

Hull City, Union Berlin forması giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu Chris Bedia'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İngiliz ekibi yaptığı açıklamada Fildişi oyuncu Bedia'ya 'başarılar' dileğinde bulundu.

EN GOLCÜ İSİMDİ

Chris Bedia, 2023 takvim yılında İsviçre'de 28 golle en çok gol atan oyuncu olmuştu.



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