Championship ekiplerinden'nin yetkilileri,'nin İngiliz yıldızıiçin İstanbul'a geliyor....Sezon başında İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent'in menajeri İngiltere'de transfer görüşmeleri yapıyordu. Gelen bilgilere göre Championship ekiplerinden Hull City'inin İngiliz oyuncu için Fenerbahçe ile masaya oturacak.Hull City'nin Ryan Kent'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.76 boyunda olan İngiliz sol kanadın piyasa değeri 7 milyon Euro civarında.Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Kent 15 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda 634 dakika süre alarak istediği forma şansına ulaşamadı. Hull City'li yetkililerin 1 hafta içinde İstanbul'da olacağı da gelen haberler arasında.