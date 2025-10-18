18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-175'
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-390'
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
0-035'
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
0-05'
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
0-234'
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-05'
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
0-06'
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Hull City giderek toparlıyor

Hull City, Birmingham deplasmanında kazandı ve play-off takibini sürdürdü.

Hull City giderek toparlıyor
İngiltere Championship'in 10. haftasında Birmingham City ile Hull City karşı karşıya geldi. St. Andrew's Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Hull City 3-2'lük skorla kazandı.

Hull City, 11. dakikada Jack Robinson'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Jay Stansfield'ın golüyle eşitliği sağladı.

Regan Slater, 45+4. dakikada attığı golle Hull'u öne geçirdi. Gelhardt, 90+3. dakikada farkı artırdı. Jay Stansfield, 90+5. dakikada attığı penaltıyla maçın skorunu belirledi.

11. dakikada kendi kalesine gol atan Jack Robinson, 62. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hull City'nin Beşiktaş'tan kiraladığı Hadziahmetovic, 70 dakika oyunda kaldı. Trabzonspor'dan Hull'a giden Enis Destan ise 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Birmingham'da Osayi-Samuel ise yedek bekledi.

Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Hull City, puanını 15'e çıkardı ve playoff basamağını 1 puan geriden takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Birmingham ise 12 puanda kaldı.

Hull, bir sonraki maçında Leicester'ı ağırlayacak. Birmingham ise Preston deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
