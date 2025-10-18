Hull City giderek toparlıyor

İngiltere Championship'in 10. haftasında Birmingham City ile Hull City karşı karşıya geldi. St. Andrew's Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Hull City 3-2'lük skorla kazandı.



Hull City, 11. dakikada Jack Robinson'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Jay Stansfield'ın golüyle eşitliği sağladı.



Regan Slater, 45+4. dakikada attığı golle Hull'u öne geçirdi. Gelhardt, 90+3. dakikada farkı artırdı. Jay Stansfield, 90+5. dakikada attığı penaltıyla maçın skorunu belirledi.



11. dakikada kendi kalesine gol atan Jack Robinson, 62. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Hull City'nin Beşiktaş'tan kiraladığı Hadziahmetovic, 70 dakika oyunda kaldı. Trabzonspor'dan Hull'a giden Enis Destan ise 79. dakikada oyuna dahil oldu.



Birmingham'da Osayi-Samuel ise yedek bekledi.



Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Hull City, puanını 15'e çıkardı ve playoff basamağını 1 puan geriden takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Birmingham ise 12 puanda kaldı.



Hull, bir sonraki maçında Leicester'ı ağırlayacak. Birmingham ise Preston deplasmanına gidecek.



