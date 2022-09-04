Hull City, evinde Sheffield'a diş geçiremedi: 2-0

İngiltere Championship'in 8. haftasında Shota Arveladze'nin ekibi Hull City ile Paul Heckingbottom'un yönetimindeki Sheffield United karşı karşıya geldi.



MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sheffield United 2-0 kazanırken goller; 20. dakikada Oliver McBurnie ve 75. dakikada Sander Berge'den geldi.



PELKAS İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI



Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, maçın 77. dakikasında Fenerbahçe'den Hull City'e giden bir başka isim olan Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi ve Hull City formasıyla ilk kez sahaya çıkmış oldu.



Bu sonuçla beraber Sheffield United puanını 17'ye yükseltip liderliğini sürdürürken, Hull City 11 puanla 12. sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City deplasmanda Cardiff City ile karşılaşırken, Sheffield United evinde Rotherham'ı konuk edecek.



(Görsel kaynak: Hull City Twitter)





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