Hull City, deplasmanda Sheffield'i rahat geçti

İngiltere Championship'in 29. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Sheffield United'a konuk oldu. Bramall Lane Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Hull City'ye galibiyet golleri dakika 6'da yeni transfer Matty Crooks, 64 dakikada Matty Jacob ve 88. dakikada Harrison Burrows'un kendi kalesine attığı gollerle geldi.



Hull City, bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükseltti. Sheffield United, 58 puanda kalarak bir maç eksiği bulunan Leeds United'ın 1 puan gerisinde 2. sırada konumlandı.



Hull City'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Joao Pedro 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Hull City'nin yeni transferi Nordin Amrabat mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



İngiltere Championship'in gelecek haftasında Hull City, Stoke City'yi konuk edecek. Sheffield United, Derby County deplasmanına gidecek.





