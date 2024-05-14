Hollanda rahat kazandı VNL'e galibiyetle başladı

Kadınlar Milletler Ligi'nin açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hollanda rahat kazandı VNL'e galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 20:33
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabındaki açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında İtalya ile Polonya, saat 20.00'de karşılaşacak.

Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk maçında Japonya ile karşılaşacağı organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery