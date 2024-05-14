Hollanda rahat kazandı VNL'e galibiyetle başladı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabındaki açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında İtalya ile Polonya, saat 20.00'de karşılaşacak.
Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk maçında Japonya ile karşılaşacağı organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında İtalya ile Polonya, saat 20.00'de karşılaşacak.
Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk maçında Japonya ile karşılaşacağı organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.
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