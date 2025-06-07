Hollanda, elemelere 3 puanla başladı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Finlandiya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hollanda 2-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Memphis Depay ve 23. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.
Gruptaki ilk maçına çıkan Hollanda, 3 puanla başladı. Finlandiya ise 3. maçında ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.
Hollanda, 10 Haziran'da oynayacağı bir sonraki maçında Malta'yı ağırlayacak. Finlandiye ise aynı gün Polonya'yı konuk edecek.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Memphis Depay ve 23. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.
Gruptaki ilk maçına çıkan Hollanda, 3 puanla başladı. Finlandiya ise 3. maçında ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.
Hollanda, 10 Haziran'da oynayacağı bir sonraki maçında Malta'yı ağırlayacak. Finlandiye ise aynı gün Polonya'yı konuk edecek.
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