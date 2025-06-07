07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-1
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-0
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
0-0
07 Haziran
Avusturya-Romanya
2-1
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
0-2

Hollanda, elemelere 3 puanla başladı

Hollanda, Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Finlandiya'yı deplasmanda mağlup etti.

calendar 07 Haziran 2025 23:01 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 23:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hollanda, elemelere 3 puanla başladı
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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde Finlandiya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hollanda 2-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Memphis Depay ve 23. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Gruptaki ilk maçına çıkan Hollanda, 3 puanla başladı. Finlandiya ise 3. maçında ilk yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Hollanda, 10 Haziran'da oynayacağı bir sonraki maçında Malta'yı ağırlayacak. Finlandiye ise aynı gün Polonya'yı konuk edecek.


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