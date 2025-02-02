Hollanda'da büyük hata: 12 kişi ile oynadılar

"11'E 12 OYNADIK! BU BİR SKANDAL!"

O taç atışından önce sahada sadece 12 kişiydiler Bu gerçekten inanılmaz, hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Bunu hemen gördük ve dördüncü hakeme bildirdik. Bakacaklarını söylediler ama oyun devam etti. Tabii ki oyun üzerinde bir etkisi var. 11'e karşı 12; buna izin verilemez. Bence bu gerçekten tuhaf ama görünüşe göre mümkün. Bunun gerçekten skandal olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili daha fazla bir şey yapıp yapmayacağımızı hepimizin düşünmesi gerekecek."

Tuhaf bir hata olmasına rağmen o golü yememeliydik. Nihayetinde o köşeyi daha iyi savunmamız gerekiyor, bu sizin elinizde olan bir şey." sözlerini sarf etti.

Hollanda Eredivisie'de oynanan Heerenveen - Fortuna Sittard maçında konuk ekip bir süre sahada 12 kişi ile yer aldı.Teknik direktörlüğünü Robin van Persie'nin yaptığı Heerenveen'de yedek kulübesinden yapılan itirazların ardından maçın hakemi oyunu durdurdu ve Fortuna Sittard'da Ryan Fosso ile birlikte oyundan çıkması gereken ancak çıkmayan Jasper Dahlhaus'un kenara gelmesini istedi.Buradaki kafa karışıklığı Fortuna Sittard oyuna 88. dakikada Johnson ve Grujcic'i alırken kenara gelen Edouard Michut'un oyundan çıkacağını düşünülmesi ile oldu.Hocası Danny Buijs'ten taktik almak için kenara gelen Michut, aldığı taktiğin ardından oyun alanına geri döndü ve oyundan çıkması gereken Jasper Dahlhaus, kendisinin yerine Michut'un çıkacağını düşündüğü için oyunu terk etmedi.O sırada 2-1 önde olan Heerenveen, oyunun durduğu pozisyonun devamında 90. dakikada Rodrigo Guth'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.Maçın ardından yaşananlara isyan eden Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie,ifadelerini kullandı.Her şeye rağmen takımın o golü yememesi gerektiğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı,