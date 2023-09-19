Hoff Thorup: ''Türkiye'de en iyi oyunumuzu oynamalıyız''

Nordsjaelland Teknik Direktörü Hoff Thorup, 2-2 biten Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Hoff Thorup: ''Türkiye'de en iyi oyunumuzu oynamalıyız''
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19 Eylül 2023 08:09
Son güncelleme 19 Eylül 2023 08:10
Nordsjaelland Teknik Direktörü Hoff Thorup, Kopenhag karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı, ''Kopenhag karşısında galibiyete yakın olan taraf bizdik. Özellikle topu geri kazanma hızımızdan memnundum. Oyunun daha çok Kopenhag yarı sahasında oynandığını düşünüyorum ve bu durum beni mutlu etti'' ifadelerini kullandı.

Thorup, perşembe günkü Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise, ''Perşembe günü Türkiye'de en iyi oyunumuzu oynamalıyız. En üst seviyede iyi bir maç yapacağız. Her hafta, her maçta oynadıkça kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz'' diye konuştu.

Fenerbahçe, Nordsjaelland ile Perşembe günü saat 19:45'te karşı karşıya gelecek. 



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