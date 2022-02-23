Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer

Hintli satranç oyuncusu Rameshbabu Praggnanandhaa, dünya 1 numarası Magnus Carlsen'i 39 hamlede mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hintli satranç oyuncusundan Carlsen'e karşı tarihi zafer
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23 Şubat 2022 14:29
16 yaşındaki Hintli satranç oyuncusu Rameshbabu Praggnanandhaa, katıldığı turnuvada dünya 1 numarası Magnus Carlsen'i yenerek tarihi bir galibiyet aldı.

Henüz 10 yaşındayken "usta" unvanını alan ve bu alanda rekor kıran Hintli Praggnanandhaa ile dünya klasmanının 1 numarası Norveçli Carlsen, toplam 1,5 milyon dolar ödüllü çevrimiçi turnuva Meltwater Şampiyonası'nda karşılaştı.

2018 yılında "büyük usta" olan Hintli sporcu, kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki rakibini 39 hamlede yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Praggnanandhaa, 2013'te dünya şampiyonluğuna ulaşmasından bu yana Carlsen'i yenen en genç sporcu oldu.

Norveçli sporcu, daha önce Hintli büyük ustalar Viswanathan Anand ve Pentala Harikrishna'ya yenilmişti.

 

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