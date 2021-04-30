Hıncal Uluç'tan TFF'ye Beşiktaş tepkisi

Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 39. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçını iki rakibinden daha az dinlenerek oynayacak olması ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hıncal Uluç'tan TFF'ye Beşiktaş tepkisi
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30 Nisan 2021 21:03
Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 39. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçını iki rakibinden daha az dinlenerek oynayacak olmasının yanlış olduğunu belirtti ve TFF'ye tepki gösterdi.

A Spor'da yorum yapan Uluç, "Hatayspor ile Cumartesi oynayacak Beşiktaş. Nefes alalım, maçı Pazar'a alalım dedi Beşiktaş, federasyon kabul etmedi. Beşiktaş ile aynı gün oynayan Galatasaray, Pazar günü oynuyor. Bu sefer aynı gün, aynı saate konmuyor. Beşiktaş'ı hemen boğazından yakalayıp oynatmaya zorluyorlar. Beşiktaş'ın ertesi günü oynayan Fenerbahçe ise, Pazartesi oynuyor. Beşiktaş'tan 2 gün fazla dinleniyor. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır, bu nasıl bir eşitliktir, bu nasıl aynı takımlara aynı muamele yapmaktır. Ey TFF, bu fikstürü öyle ayarla ki Beşiktaş'ın aleyhine olan her şeyi yap deseler, ne yapardın Nihat Özdemir? Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderdim, açık seçik tarihler var. Bu maç tarihleri Fenerbahçe'nin nasıl kayrıldığını ortaya koyuyor." dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında evinde Hatayspor'u 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30'da konuk edecek.  

 


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