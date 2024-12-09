Hikmet Karaman'dan Yunus Akgün'e övgü

Hikmet Karaman, Galatasaraylı Yunus Akgün ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Hikmet Karaman'dan Yunus Akgün'e övgü
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09 Aralık 2024 15:36
Moldova ekibi Zimbru'nun teknik direktörlük görevini yürüten Hikmet Karaman, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geride kalan haftayı değerlendiren Karaman, Galatasaray'dan Yunus Akgün ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

"BÖYLE OYUNCU SAYISI AZ"

Hikmet Karaman, Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı ve 3-2 kazandığı maçta sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Yunus Akgün için, "Benim Yunus'ta en beğendiğim özellik dribbling. Böyle oyuncu sayısı az. Altyapı hocalarına tavsiyem bu tür oyuncuları bulmaları" ifadelerini kullandı.

10 GOLE KATKI

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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